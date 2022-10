Mafia, voto di scambio, estorsione e corruzione elettorale: 19 arresti, ci sono anche l'imprenditore Canonico e la consigliera Ferri

Bari, Taranto e Palermo: un’ordinanza di custodia cautelare sull'asse Puglia-Sicilia è stata eseguita nei confronti di 19 persone per associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale e scambio elettorale politico-mafioso. Un vero e proprio terremoto che ha coinvolto anche la politica e il mondo imprenditoriale: in carcere Francesca Ferri, capogruppo di Italia Popolare al Comune di Bari. Agli arresti domiciliari il 50enne Nicola Canonico, imprenditore edile e attuale presidente del Foggia calcio, che è stato consigliere comunale di Bari e consigliere regionale del centrosinistra.