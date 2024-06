Lecce, urne aperte: si vota

Sindaci da rieleggere e Consigli comunali da rinnovare oggi e domani in 29 Comuni della provincia di Lecce. A conti fatti quasi la metà (il 47%) delle realtà al voto in tutta la Puglia (62 Comuni). E un esercito di 205.704 salentini attesi alle urne nei 242 seggi, aperti oggi dalle 15 alle 23 e domani dalle 7 alle 23 anche in provincia di Lecce, in concomitanza con le elezioni europee. In tutto 64 in tutto gli aspiranti alla fascia di sindaco e oltre 1.700 i candidati in corsa per una poltrona nelle assise comunali.