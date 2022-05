Lecce, tifosi in massa all'allenamento: cori, fumogeni ed entusiasmo alle stelle

Lecce, tifosi in massa all'allenamento: erano in migliaia in un comune mercoledì sera al Via del Mare, per abbracciare la squadra e per far sentire a calciatori e tecnico tutto il proprio calore. Baroni aveva parto la seduta di questa sera alla tifoseria, che si è assiepata in Curva Nord: erano migliaia, hanno portato sciarpe, bandiere e striscioni, come fosse una partita. Cori per oltre un'ora, alla presenza, a bordo campo di tutta la dirigenza giallorossa. Il Lecce venerdì sera giocherà contro il Pordenone, ma intanto la tifoseria è già pronta. E il coro che si è alzato, per primo: "Noi vogliamo il Lecce in Serie A". Messaggio chiaro.

(videoservizio di Paolo Conte)