Lecce, gli studenti del Banzi inconrano capitan Lucioni

L'abbraccio degli studenti dopo la promozione in Serie A. Al Liceo Banzi di Lecce, il capitano Fabio Lucioni incontra i ragazzi in un momento di confronto organizzato dal professor Antonio Metrangolo, coordinato da Pierandrea Casto, alla presenza dell'arbitro di Serie A, Ivano Pezzuto. Una mattinata per parlare del rispetto delle regole e soprattutto della tecnologia nel mondo del calcio, dall'utilizzo della var agli altri strumenti. Ma è stata soprattutto l'occasione per i piccoli tifosi di incontrare l'idolo, il capitano, colui che ha alzato la coppa al cielo al Via del Mare venerdì scorso.

Una città impazzita di gioia, un incontro durato un'oretta, poi per i ragazzi bagno di selfie e autografi con uno dei simboli della promozione del Lecce.

Dal club un regalo alla dirigente Antonella Manca: una divisa giallorossa, subito indossata. È festa anche a scuola.