Lecce, fino alla stazione dei treni una “passerella” di rifiuti: il degrado ripreso dai cittadini

Cartacce seminate qua e là, cocci di vetro, se non intere bottiglie vuote, abbandonate sotto le panchine delle fermate degli autobus trasformate in piccole discariche.

Ecco come si presenta ogni mattina (o quasi) la città agli occhi di chi arriva in treno alla stazione di Lecce. Per turisti e pendolari il primo impatto con il comune capoluogo non è dei migliori. Cartacce e spazzatura sparsi un po’ ovunque vicino alle fermate dei bus insieme a decine di bottiglie di birra e vino abbandonate sotto le pensiline, utilizzate come ritrovo per bivacchi notturni da chi staziona di notte nell’area, lasciando poi l’indomani mattina cumuli di rifiuti. Una situazione difficile da accettare anche per chi utilizza i mezzi pubblici ed è costretto ad aspettare il proprio autobus tra buste di plastica, pezzi di vetro e odori nauseanti. Un problema di decoro e immagine ma anche di vivibilità soprattutto per i residenti e per chi ogni giorno frequenta la zona.

A denunciare lo stato di incuria e sporcizia sono proprio i cittadini che, armati di smartphone, riprendono con foto e video il degrado quotidiano.

(A cura di Stefania De Cesare)