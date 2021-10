Ancora un incidente stradale a Lecce, all'intersezione fra viale Grassi e via Lequile. Sul posto un'ambulanza e un'automedica e i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza la zona. Nell'impatto fra auto, secondo le prime notizie arrivate in redazione, ci sono stati dei feriti. Aggiornamenti nelle prossime ore.