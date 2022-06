Lecce, residenze universitarie allagate: la denuncia degli studenti

L'Unione degli studenti universitari, denuncia: «Tutte le residenze della nostra città risultano attualmente allagate. La maggiore preoccupazione è attualmente rivolta alla casa dello studente "Angelo Rizzo", la quale presentava anch'essa problemi d'infiltrazioni dovuti, a quanto ci è stato riferito, alla mancanza dei piatti doccia nei bagni delle diverse camere - afferma Rebecca Napoletano, responsabile al DSU di udu Lecce - È assurdo pensare che gli studenti beneficiari di posto alloggio si ritrovino a vivere situazioni simili e siano costretti ad utilizzare strofinacci e secchi per tamponare gli allagamenti in quella che dovrebbe essere una struttura sicura. Siamo stanchi di combattere contro un sistema che ci rema contro e che ci pone di fronte ad una scelta: avere strutture sicure o veder garantito il diritto allo studio».

«In quanto Sindacato studentesco da anni lottiamo per e al fianco di studenti e studentesse e non ci fermeremo ora. La sicurezza delle strutture è parte integrante del diritto allo studio. Vogliamo delle garanzie e le pretendiamo ora, non in futuro».