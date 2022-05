Lecce-Pordenone, lunghe code al Via del Mare: l'attesa dei tifosi

Lecce-Pordenone vale la Serie A. Tutto pronto allo stadio Via del Mare per la partita che può significare la promozione nel campionato più bello d'Italia. Il Lecce deve vincere per avere la certezza aritmetica della A, ma potrebbe bastare un pareggio (se una tra Cremonese e Monza non dovesse vincere in contemporanea) o persino una sconfitta. Il Pordenone è già in Serie C, retrocesso matematicamente, per l'ultimo posto in classifica. Sul sito di Quotidiano la diretta della marcia di avvicinamento alla gara con contributi fotografici e video dal Via del Mare. Tutto pronto, il sogno del Lecce parte da qui.