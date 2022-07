Incendio tra le case, paura vicino al call center Comdata

Un incendio è divampato tra i palazzi del complesso Agave, dove si trova anche il call center Comdata, a Lecce. Paura fra i residenti che hanno chiamato i vigili del fuoco. Le fiamme, inizialmente circoscritte, hanno iniziato a ingigantirsi complice il forte caldo e le temperature elevatissime. Non è chiara la causa del rogo. Ma è noto a tutti che da giugno a settembre è vietato appiccare fuochi di qualsiasi genere. In molti hanno ripreso la scena dalle proprie finestre, sperando in un intervento immediato dei vigili del fuoco che da settimane sono impegnati notte e giorno a gestire i numerosissimi incendi che si stanno verificando in tutto il Salento. E che evidentemente non risparmiano le zone residenziali.

