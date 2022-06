Lecce, fuochi d'artificio sparati dai giovani nella movida

E ora c'è anche l'abitudine di sparare i fuochi d'artificio in pieno centro. I giovani della movida della zona Mazzini hanno sdoganato una nuova moda per trascorrere la serata, presumibilmente per festeggiare quanche coetaneo.

E' accaduto, e pare non sia la prima volta, ieri sera in piazzetta Alleanza, da qualche anno luogo di ritrovo dei giovani: intorno alla mezzanotte una lunga batteria di fuochi d'artificio ha illuminato le strade - e i palazzi - intorno a piazza Mazzini tra applausi e urla dei ragazzi. Uno spettacolo che rischia di trasformarsi in una moda pericolosa vista l'alta presenza di persone, auto e moto nella zona. Esasperati i residenti della zona che da trmpo ormai devono fare i conti con schiamazzi e urla fino a tarda notte.