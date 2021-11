Una mattinata in fila in attesa per la terza dose di vaccino anti covid. A Lecce la caserma Zappalà questa mattina è stata presa d'assalto nonostante la pioggia nella prima parte della giornata. In centinaia si sono presentati presso l'hub leccese in viale Grassi per sottoporsi all'inoculazione della terza dose.

Vaccini, over40 in coda per la terza dose “a sportello”: caserma Zappalà presa d'assalto