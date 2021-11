Matrimoni annullati, il film di Costella al Cinema Europeo

Al via questa amttina la XXII edizione del festival del Cinema Europeo a Lecce diretto da Alberto La Monica, con il film in anteprima nazionale “Per tutta la vita” di Paolo Costella. Il film, che uscirà nelle sale l’11 novembre con 01 Distribution, sarà presentato questa sera alle 20 presso il Multisala Massimo da un incontro con il regista insieme allo sceneggiatore Paolo Genovese e gli interpreti Carolina Crescentini (Notte prima degli esami – Oggi, Parlami D’amore, Boris) e Filippo Nigro (La finestra difronte, Diverso da chi?, Acab).

Il regista mette in scena, attraverso lo stile della commedia, la surreale situazione in cui un giudice dichiara nullo i matrimoni celebrati da un falso prete, sconvolgendo la vita di tante coppie che scoprono di non essere mai state sposate. In particolare sono quattro le coppie che il regista segue, formate da Claudia Gerini e Paolo Kessisoglu, Ambra Angiolini e Fabio Volo, Luca Bizzari e Carolina Crescentini, Claudia Pandolfi e Filippo Nigro, intrecciando la loro quotidianità e scoprendo amarezze e sogni, con la tensione che cresce fino al nuovo fatidico sì.