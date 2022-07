Paura sulla Lecce - Brindisi, nella notte, per un camion ribaltato che ha preso fuoco: intorno alle 3 i vigili del fuoco di Lecce, unitamente ad un mezzo di supporto con autobotte, sono intervenuti sulla 613 direzione Lecce all'altezza dello svincolo per Trepuzzi per un incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo pesante che trasportava carne.