Oggi, Giovedì Santo, le due porte del Carmine di Taranto, lato piazza Giovanni XXIII e lato via Giovinazzi, si aprono alle 15 per far uscire le coppie dei confratelli del Carmine. L'uscita delle poste avvia il pellegrinaggio ai Sepolcri. E sono alcune decine le poste che, con un intervallo di pochi minuti l'una dall'altra, lasciano il Carmine per incamminarsi lungo i due itinerari prestabiliti.