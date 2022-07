Lavori e code sulla Statale per il mare

Come da previsioni, quello appena iniziato sarà un altro fine settimana rovente - tra arrivi e partenze - sulle strade del Salento, dove la situazione legata ai cantieri non è cambiata. Dovrebbe però essere questo l'ultimo fine settimana con questi disagi almeno sulla Statale 101 che porta da Lecce a Gallipoli. Ma anche all'imbocco della state 613, la superstrada per Brindisi, si incontrano, oltre a due autovelox di nuova installazione, cantieri e strettoie che complicano l'arrivo nel Salento. E non fa eccezione la Regionale 8 che dal capoluogo barocco conduce alle marine di Melendugno, dove anche in questo caso gli operai sono ancora a lavoro per finire una strada che potrebbe cambiare anche il futuro della zona nord della costa adriatica. Un biglietto da visita non dei migliori per tutti quei turisti che hanno scelto il Salento per le loro vacanze.