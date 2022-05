Petardo in campo durante la partita Vicenza-Lecce: è stato piazzato da uno stewart? Ecco il video dell'esplosione

Petardo in campo durante la partita, valevole per la Serie A, Vicenza-Lecce. Un'azione che non solo ha portato alla sospensione della partita per oltre 10 minuti (14 il recupero fissato dall'arbitro), ma anche al ferimento del portiere biancorosso del Vicenza Nikita Contini finito in ospedale.

APPROFONDIMENTI IL CASO Vicenza-Lecce, il petardo in campo piazzato da uno stewart? Il... IL PORTIERE Vicenza-Lecce, Contini in ospedale: «Trauma barico e... IL COMMENTO Vicenza-Lecce, Sticchi Damiani: «Petardo? Individuate subito il... L'EPISODIO Vicenza-Lecce, petardo in campo: Contini ferito e sostituito. Multa o... CALCIO SERIE B Lecce, dall'illusione alla beffa nel maxi recupero. A Vicenza...

Vicenza-Lecce, petardo in campo: Contini ferito e sostituito. Multa o porte chiuse: cosa rischia il club giallorosso

Giallorossi a rischio multa o porte chiuse. Adesso toccherà al giudice. Dovrà intanto raccogliere il materiale del direttore di gara (il referto), quello del commissario di campo e probabilmente anche una testimonianza delle forze dell’ordine. Nel video, gentilmente concesso da "Pianeta Lecce" si vede il momento esatto dell'esplosione del petardo lanciato in campo. Un video che sta facendo discutere i tifosi leccesi.

Vicenza-Lecce, Sticchi Damiani: «Petardo? Individuate subito il responsabile». Baroni: «Un episodio che non ci ha aiutati». Corvino: «Ha sbagliato anche il portiere»