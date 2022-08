Ladri in casa in zona Salesiani: l'irruzione ripresa dalle telecamere

Raffica di furti in appartamento a Lecce. Numerosi i colpi messi a segno nel week end appena concluso. Uno degli ultimi, registrato dalle videocamere di sorveglianza dell’abitazione presa di mira in zona Salesiano, è stato messo a segno sabato sera intorno alle 22. Le immagini ritraggono due soggetti vestiti con delle tute bianche e col volto travisato da un cappellino che dopo aver forzato la finestra esterna con degli arnesi da scasso si sono introdotti nell’appartamento. Sette minuti per fare razzia di ori e denaro e poi la fuga dallo stesso pertugio aperto per introdursi in casa.