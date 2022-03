«C'è un cane in fondo a un pozzo». La segnalazione è arrivata questa mattina al comando della Polizia Locale di Foggia da un ragazzo che lavora in zona e ha sentito i lamenti dell’animale. La Polizia locale ha quindi contattato l’Enpa di Torremaggiore e i Vigili del Fuoco che sono intervenuti subito sul posto. Un vigile è riuscito a calarsi nel pozzo e ad agganciare il cane che è stato poi issato su una fune e tratto in salvo.