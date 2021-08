La Marea di Madame, summa di contaminazione alla Taranta che piace ai giovanissimi

Madame sul palco, completamente calata nell'incastro delle coreografie di Thomas Signorelli, circondata dal corpo di ballo. Madame sul palco del Concertone per intercettare la Generazione Z, come ha spiegato il presidente della Fondazione Notte della Taranta, Massimo Manera.

La sua Marea in chiave popolare, un mix inatteso e trascinante con La Marea de lu mare, è la riprova che il punto d'incontro fra generi diversi e storie diverse non è mai impossibile. Più tardi la voce di Madame porterà sul palco anche Aremu, Rondinella, proposta in una versione più filologica, e Dimmi ca me voi, con inconfondibili inserti della sua scrittura nel testo originale e il duetto con una delle voci più amate dell'orchestra, quella di Alessandra Caiulo.