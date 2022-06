Vasco Rossi a Bari: l'attesa dei fan del Kom poco prima del concerto a Bari

La grande attesa ormai sta per terminare. Vasco Rossi torna in Puglia e a Bari dopo quattro anni e i fan del Kom arrivano da tutta Italia per vedere il mito di Zocca. In Puglia il cantautore modenese si sente davvero a casa e l’affetto è ricambiato. Non per nulla, tutte le prove del tour - una maratona di venti giorni tra aprile e marzo scorsi - sono state fatte alla discoteca Cromie di Castellaneta, con la possibilità dei fan di accedere a piccoli gruppi e di godere di un’anteprima di quello che accadrà questa notte.

La magia ce la mettono la maestosità del palco, i maxi-schermi, l’adrenalina dell’attesa sul prato, gli accendini accesi sulle note di “Albachiara” - da sempre il brano che chiude ogni concerto del Komandante- e poi i musicisti Vasco, in gran spolvero per il suo ritorno dal vivo dopo due anni di stop forzato. In scaletta ci saranno i brani più recenti, ma non mancheranno di certo gli storici “C’è chi dice no”, “Sally” “Toffee”, “Siamo solo noi” e “Vita spericolata”. Un viaggio nella musica e nella storia lungo più di due ore e mezza.

(Interviste di Paola Colaci e Francesca Sozzo)