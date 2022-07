Jovanotti infiamma Barletta: beach party fino a sera con Morandi, Sangiorgi e Zalone

Jovanotti infiamma Barletta: beach party fino a sera.

Grandi emozioni quando Lorenzo ha introdotto sul palco Giuliano Sangiorgi, con un toccante discorso sull'amicizia (e abbraccione finale). Giuliano ha cantato "Estate", poi "Nuvole e lenzuola" insieme con Jovanotti e sul finale "Safari", il singolo in cui Giuliano e Lorenzo avevano già duettato.

Poi finalmente la resa dei conti: quando sul palco è arrivato Checco Zalone - chi non ricorda "Lu pollu cusutu n'culu", il brano con cui a Zelig faceva ironia proprio sui Negramaro, oppure la celebre imitazione di Jovanotti? - è stata l'apoteosi: per la prima volta i tre si sono ritrovati insieme sul palco ed hanno cantato insieme, tra una battuta e una risata, come accade sempre quando sul palco arriva Luca Medici. Poi sul gran finale con Gianni Morandi, in questi giorni in vacanza nel Salento: “Fatti mandare dalla mamma" e "C’era un ragazzo" per emozioni forti.

(credit: @maikid)