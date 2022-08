Iron Man, il supereroe che porta a spasso il cane

Iron Man a spasso con il cane in una torrida giornata di agosto? Non è il trailer dell'ultimo film Marvel, ma accade a Monopoli. Chiunque sia, è stato avvistato in via Padre Pietro Manghisi, all’intersezione con via Luigi Einaudi, in una parallela delle spiagge di Cala Cozze e Porto Bianco, mentre porta al guinzaglio un cagnolino, razza Jack russel. Il misterioso "supereroe" si è pure fermato volentieri con dei bambini per qualche foto.

Alfonso Spagnulo