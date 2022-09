Intimidazioni per occupare i terreni con i propri animali che venivano macellati clandestinamente: 4 arresti

Occupavano abusivamente da anni terreni agricoli per far pascolare greggi di animali. Intimidavano gli imprenditori anche con le armi, invadevano le loro terre con il bestiame e minacciavano gli agricoltori. Alle prime luci dell’alba i militari della Compagnia Carabinieri di Manduria, con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori” Puglia e di un velivolo del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal gip del Tribunale di Taranto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di quattro indagati (tre in carcere, uno agli arresti domiciliari), presunti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di introduzione di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, estorsione, incendio, danneggiamento e occupazione di edificio, oltre che – a vario titolo – dei reati di detenzione e porto illegale di armi, furto e minaccia.