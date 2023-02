Inferno di fuoco a Lecce: in fiamme un appartamento

Attimi di terrore questa mattina in via Cosimo De Giorgi, a, all'angolo con viale Leopardi, zona Salesiani, dove unscoppiato al quarto piano di una palazzina ha costretto i vigili del fuoco a evacuare tutti i residenti. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il proprietario di un appartamento avrebbe dimenticato accesa una coperta elettrica, che si sarebbe incendiata poco dopo. L'uomo, in quel momento, era fuori casa.