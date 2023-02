Incendio nella notte, distrutte 4 auto. Sindaco di Monteroni dal prefetto: «Non lascerò soli i cittadini»

Chiede la convocazione urgente del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza il sindaco di Monteroni Mariolina Pizzuto che stamattina stessa dopo gli incedi che hanno inghiottito le auto: ha inviato una nota al prefetto di Lecce con il quale si è incontrata già nel pomeriggio. "Non lasceremo soli i nostri cittadini - dice il sindaco. Chiederemo al prefetto un rafforzamento dell'organico tra le forze dell'ordine presenti e più controlli notturni nel nostro paese. Stamattina stessa ho telefonato al Prefetto, che ringrazio moltissimo per la sua disponibilità".