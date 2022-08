In auto in piazza Mazzini: follia ieri sera nel centro di Lecce quando un'auto è salita sul marciapiede ed ha effettuato una "passeggiata" in piazza Mazzini tra i passanti stupiti e spaventati. In molti hanno ripreso con i cellulari la "bravata" e la targa dell'auto, inviandola poi alle forze dell'ordine. Ed ora il simpatico autista ha le ore contate: lo aspetta come minimo una multa salata.