"Palazzo Gallone in fiamme" in onore di San Vito Martire. Uno spettacolo unico che si ripete ogni anno in piazza Pisanelli, a Tricase, in onore del Santo Patrono della città, al rientro della processione. La tradizione, tornata vissuta e partecipata come prima della pandemia, ha attratto tanti residenti e turisti, in uno spettacolo di luci sfavillanti e fede.