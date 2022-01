Botti, feriti e rifiuti lanciati dalle finestre: la notte dell'ultimo dell'anno a Taranto

Durante i festeggiamenti per il Capodanno a Taranto si sono registrati numerosi feriti a causa dei "botti" . Tre persone, infatti, hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Per uno è stato necessario il ricovero in ortopedia, mentre un altro è stato trasferito all'ospedale di Brindisi. Il terzo ferito, invece, è stato dimesso immediatamente. Numerosi anche gli interventi dei vigili del fuoco per la quantità di rifiuti gettata dai balconi di palazzine e case del capoluogo jonico.