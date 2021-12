I vigili del fuoco celebrano Santa Barbara

I vigili del fuoco di Lecce questa mattina hanno reso omaggio alla patrona Santa Barbara: hanno deposto una corona di alloro in onore dei caduti dei Vigili del Fuoco alla presenza del prefetto di Lecce Maria Rosa Trio e del Comandante dei vigili del Fuoco Antonio Panaro; a seguire, presso la chiesa di San Filippo Smaldone di Lecce, è stata celebrata la Santa Messa, officiata dal vescono monsiglior Michele Seccia.

Nel corso della stessa mattinata, anche il distaccamento dei vigili del Fuoco di Tricase ha voluto festeggiare la ricorrenza della Santa Patrona con la celebrazione di una messa e lo svolgimento di alcune manovre esercitative in Piazza Pisanelli che hanno messo in risalto alcune peculiarità del soccorso tecnico urgente, anche con la partecipazione delle unita cinofile VV.F. che hanno regalato momenti di gioia ai bambini presenti.