«Sono molto felice. Cultura e formazione sono molto importanti in qualsiasi Paese, soprattutto in Italia», ha commentato il premio Oscar Helen Mirren dopo essere stata nominata “Ambasciatrice dell’ Università del Salento”. «Sono onorata - ha detto emozionata ai giornalisti - di essere Ambasciatrice dell'Università del Salento» una terra che ha scelto per viverci. «E' diventata la mia casa».