(LaPresse) Alta tensione alla vigilia dell'introduzione dell'obbligo di green pass sui luoghi di lavoro. Si preannuncia un venerdì nero con le minacce dei portuali di bloccare le attività, a Trieste in particolare confermano uno sciopero per domani, e tutto il settore dei trasporti che rischia di andare in crisi: il 30% degli autotrasportatori sarebbe senza certificazione. Salta intanto il limite delle 48 ore, per i datori di lavoro, per la verifica anticipata delle certificazioni. Timori anche per l'ordine pubblico, domani sono in programma nuovi presidi e sit in molte città. Giorgia Meloni all'attacco della ministra dell'Interno Lamorgese sui disordini di sabato scorso: "Quello che è accaduto è stato volutamente permesso", dice la leader di Fratelli D'Italia.