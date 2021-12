Gatto finito in fondo a pozzo, salvato da Vigili del Fuoco di Lecce

Storia a lieto fine per un gattino caduto in un pozzo a Castrì di Lecce e salvato dai vigili del fuoco. L'intervento è avvenuto intorno alle 15,15, in via malta SP 257, dove si è recata una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce a seguito dell'allarme lanciato dalla proprietaria che ha visto il suo gattino cadere all’interno di un pozzo.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, si sono calati nel cunicolo con una manovra SAF (Speleo Alpina Fluviale) hanno recuperato e riconsegnato il gatto sano e salvo alla proprietaria.