Sale sull'albero e non riesce più a scendere: gattino salvato dai vigili del fuoco

Era salito sull'albero ma non riusciva più a scendere. A richiamare l'attenzione dei passanti un piccolo gatto rimasto bloccato su un pino in centro a Lecce. Per salvarlo c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco.

L'intervento dei vigili del fuoco

Ci sono voluti i vigili del fuoco per salvare un gattino che è rimasto bloccato sul pino davanti la scuola l’IISS “F. Calasso” di via Garibaldi di fronte la Villa Comunale a Lecce. Il felino, salito sull'albero, non è stato più in grado di scendere. Stamattina dei passanti, sentendo i miagolii si sono accorti che il gatto era bloccato su un ramo. Inevitabile la chiamata ai vigili del fuoco, giunti sul posto insieme ad un auto dei Vigili Urbani attorno alle 12:30 con un'autoscala. L'intervento, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è durato una mezz'ora buona, sotto gli occhi di alcuni curiosi. Alla fine il gattino è stato recuperato sano e salvo e restituito alla proprietaria.