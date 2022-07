Gallipoli, festa per Santa Cristina: il tuffo con capriola del sindaco Stefano Minerva

Dopo due anni di sosta forzata a causa della pandemia sono tornati a Gallipoli i solenni festeggiamenti per la patrona “estiva”, Santa Cristina e tra questi anche l’appuntamento suggestivo della Cuccagna a mare. La bandierina tricolore posta all’estremità del palo della cuccagna in stile gallipolino è stata “afferrata” dal giovane Antonio Bianco che negli ultimi anni ha interrotto il lungo dominio ultradecennale di Tony Carretta. Il successo è stato tributato con un'altra consuetudine degli ultimi anni: la capriola in acqua del sindaco Stefano Minerva e il tuffo dell’attuale vicesindaco, Riccardo Cuppone.