G7, le misure di sicurezza: la conferenza stampa

Via le auto in transito e sosta da buona parte di Centro, Minnuta e Casale ma anche nuovi spazi parcheggio ed itinerari alternativi. Il Comune, in vista della cena dei grandi del mondo che si terrà al Castello Svevo, ha pubblicato l’ordinanza su uno dei temi cardine per la sicurezza, quello della viabilità. Il piano sulle “zone rosse” di Brindisi e Fasano (in vista della cena nel maniero del capoluogo e del vertice a Borgo Egnazia) sarà presentato stamane in Prefettura nel corso di una conferenza stampa.