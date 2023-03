Fusco si presenta: «Rossi ha lavorato bene. E l'amministrazione non cadrà. Ma no all'aumento della tassa d'imbarco aeroportuale»

Non ha insistito sulla discontinuità, pure richiesta da diversi partiti della sua coalizione, l'avvocato, candidatodi, Con, Impegno per, Partito Socialista ed Ora tocca a noi. Anzi, a dire il vero, durante la presentazione ufficiale della sua candidatura l'avvocato ha riconosciuto – almeno in linea di massima – la bontà dell'operato dell'amministrazione Rossi, ponendosi come una sorta di “velocizzatore” di quanto di buono è stato fatto. Ma anche di “pacificatore” sul fronte del porto, in particolare nei rapporti con il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale Ugo Patroni Griffi.