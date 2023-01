Furti d'auto tra Bari, Brindisi e Foggia: maxi retata dei carabinieri

I militari sono impegnati in un'operazione per smantellare un gruppo criminale di ladri di autovetture nelle province di Bari, Brindisi e Foggia. L’attività di riscontro sviluppata dai Carabinieri ha consentito, inoltre, di rinvenire in tutto 20 veicoli rubati, restituiti ai legittimi proprietari, oltre 300 parti di veicoli nonché 8 motori di auto e numerosi arnesi da scasso; trarre in arresto in flagranza di reato 2 soggetti e deferirne in stato di libertà altri 10.