Ferrovie, Napoli-Bari: abbattuto il diaframma, ecco la galleria nel Monte Aglio

Abbattuto in mattinata l'ultimo diaframma della galleria Monte Aglio sulla Napoli-Bari: il video dell'evento. Una svolta storica per quel che riguarda la tratta diretta che consentirà entro il 2024 il collegamento diretto tra il capoluogo campano e quello pugliese e di conseguenza anche con il resto delle città a Sud. L'abbattimento riguarda il tratto compreso tra Cancello e Frasso Telesino (uno dei dieci lotti, già pronto e utilizzato quello tra Bovino e Cervaro, interamente in territorio pugliese).