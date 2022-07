Emiliano in redazione: «Terzo mandato? Se la gente vorrà si. Politiche? Scelgo la Puglia». Il video

Dal terzo mandato come governatore, alle figure di Antonio Decaro e Carlo Salvemini. Oltre un'ora di intervista, qui riassunta in 6 minuti: il presidente della Regione, Michele Emiliano, dice tutto e lo fa in un forum a Quotidiano. Il video con le sue risposte più interessanti.

Pesidente Michele Emiliano, la Puglia è riuscita a trovare la sua identità o è ancora alla ricerca di una strada?

«L’identità è stata costruita a partire dagli anni dell’emergenza criminale. Anni durante i quali scuole, associazioni, sindacati fecero fronte comune con le istituzioni piantando il primo seme di una vera e propria rivoluzione, cementando un’identità. La Puglia è entrata direttamente nel terzo millennio, mettendo al centro le persone e l’ambiente, ma senza cedere mai a battaglie di retroguardia. Qui abbiamo capito che addomesticare l’anima, coltivare bellezza e cultura, costituisce un bene economico e rilevante. Ecco perché il nostro turismo non è uguale agli altri. E le persone che ci vengono a trovare sanno che in Puglia abbiamo le idee chiare: innovazione tecnologica nel rispetto della tradizione e dell’eredità dei nonni».

(Video a cura di Giuseppe Andriani)