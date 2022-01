Elefante scappa dal circo e va spasso per la città. La scena davanti agli occhi dei passanti

Scene da film stamattina a Foggia dove gli abitanti della città pugliese si sono trovati di fronte un elefante in carne ed ossa intento a mangiare dell’erba in un giardinetto tra i palazzi della periferia e la Città del Cinema. Le foto e i video sono subito diventati virali sui social. L’animale è scappato da un circo attendato nella città, distruggendo il recinto dove era stato messo. Dopo aver girato per la città l’elefante è stato recuperato e riportato al circo.