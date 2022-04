Donne ridotte in schiavitù e poi costrette a prostituirsi. Maxi operazione questa mattina da parte della polizia che ha arrestato 20 persone indagate del reato di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, allo sfruttamento della prostituzione. Venti arresti.

Prostituzione in Puglia, donne ridotte in schiavitù: 20 arresti