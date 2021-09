Don Antonio Coluccia, il prete di Specchia, eroe di San Basilio, "Poliziotto ad honorem".

La cerimonia al Colosseo

A don Antonio, che ogni giorno scende in strada nella borgata romana per combattere la criminalità attraverso il Vangelo, è stato conferito il premio nel corso del concerto " esserci sempre" della Polizia di Stato tenutosi in uno dei luoghi più suggestivi d'Italia, il tempio di Venere, nella suggestiva cornice del Foro Romano.

(PINO GRECO)