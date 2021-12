Polemica a Porto Cesareo per la festa organizzata al Lido Le Dune, una delle strutture più frequentate del litorale salentino. Sul palco una band suona una tarantella mentre intorno il pubblico balla spensierato e senza mascherina. La serata del 7 dicembre viene postata sui social del locale scatenando le critiche. «Vergogna», scrive qualcuno. «Almeno non postate i video», aggiunge un altro. Insomma, vista la nuova preoccupante impennata dei casi e le ordinanze dei comuni che nei giorni di festa obbligano alla mascherina anche all'aperto in tanti non hanno apprezzato la politica del locale, che pur essendo entro la norma della capienza avrebbe agito senza tenere conto del periodo.