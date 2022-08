Dichiarazione d'amore durante il Jova Beach Party: ecco cosa è successo

“I love you baby” canta il mitico Lorenzo Cherubini che di amore e poesia ne ha cantato in tutta la sua carriera travolgendo migliaia di innamorati. Poesia e amore che ricorderanno per tutta la vita quanti ieri sulla spiaggia di Barletta al Jova Beach party hanno assistito alla dichiarazione di matrimonio di Gabriele di Soleto, in Provincia di Lecce, che si è messo in ginocchio e ha chiesto al suo grande amore, Ilenia, di sposarla.

Un gesto che ha sorpreso quanti erano lì a cantare e ballare sulla sabbia sulle note de “La Notte dei desideri”; tutti insieme hanno visto le “stelle che cadono nella notte dei desideri, una notte con qualcosa di speciale, una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare”, così le parole di Jovanotti sono risuonate in maniera indelebile nel cuore dei due futuri sposi e di quanti hanno assistito alla inusuale dichiarazione d’amore.

Ormai Ilenia aveva perso le speranze, racconta chi la conosce e la reticenza del futuro sposo era, come spesso accade in questi casi, oggetto di scherzi e battute di amici e parenti, ma Gabriele aveva programmato tutto e stava “solo aspettando il concerto di Jova da dicembre”. "I love you baby Più chiaro di così non c'era, I love you baby Lo canterò per te Stasera Domani e per sempre", hanno aggiunto i due futuri sposi.

(Anna Manuela Vincenti)