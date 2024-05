Scovato e denunciato il ladro che aveva trafugato la statua di Gesù dalla chiesa

Recuperata a tempo di record dalla Polizia di Stato ladel Cristo Risorto Gesù rubata ieri pomeriggio all’interno della chiesa Santissima Addolorata a. L’immediato intervento del personale della Squadra Volante ha permesso in breve tempo di rintracciare il presunto autore del furto della statua. L’attenta analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza della chiesa e di alcuni esercizi commerciali presenti nella zona hanno ben presto fatto convergere gli indizi su un pregiudicato tarantino di 38 anni al momento sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Il presunto responsabile è stato rintracciato presso il suo domicilio e messo davanti ad indizi di colpevolezza non ha potuto far altro che ammettere le sue responsabilità in merito al furto.