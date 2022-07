Da Torre Specchia a Torre dell'Orso, viaggio sulla litoranea ancora cantiere

Litoranea ridotta a cantiere, nonostante siano trascorsi tre anni. Con la segnaletica orizzontale confusa, ancora gialla, poco visibile. La pista ciclabile interrotta all’altezza della Poesia e la carreggiata che, in alcuni punti, non è transitabile in doppio senso di marcia. Il progetto per la riqualificazione e la messa in sicurezza di 14 chilometri di litoranea, da Torre Specchia a Torre dell’Orso, si è fermato qui. Nonostante l’estate, il via vai dei vacanzieri, la necessità di garantire a chi si muove arterie e servizi sicuri e accessibili. Tre anni sono trascorsi senza che il Comune di Melendugno riuscisse a completare un progetto finanziato dalla Regione e che, finora, ha causato più problemi e proteste che lo sperato snellimento del traffico per trasformare la litoranea in una “strada parco” a senso unico e dedicata principalmente a pedoni e ciclisti, come avrebbe voluto il Piano paesaggistico territoriale tematico pugliese.

L'articolo completo su Nuovo Quotidiano di Puglia domani in edicola.