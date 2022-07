Da Lecce a Gallipoli, 7 chilometri sotto il sole: l'inferno della 101. Video

E se andare al mare diventa un inferno? Qualcuno, tra i tantissimi automobilisti bloccati nel caos sulla Lecce-Gallipoli questa mattina, lo avrà pensato di certo. Anas aveva annunciato la rimozione dei cantieri sulla Ss101, ma nonostante nella giornata di oggi non si sia lavorato, il restringimento della carreggiata rimane così com'è. E di restringimenti ve ne sono due, uno all'altezza di Lequile e uno all'altezza dell'uscita Nardò-Galatone. Qui, per altro, in mattinata c'è stato un incidente: quattro feriti, due bambini e una mamma, in seguito a un tamponamento tra due auto.