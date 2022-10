Conto alla rovescia per Bologna-Lecce

Lecce contro Bologna, in campo ci sono diverse presenze in Champions ma anche un emergente classe 2000 che proverà ad arginare Gabriel Strefezza a caccia del suo quinto sigillo in stagione, ma è anche Medel contro Hjulmand, i due centrocampisti che proveranno a dettare ordine in mezzo al campo e a imporre la propria supremazia. In palio ci sono punti salvezza.