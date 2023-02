Carnevale di Gallipoli, ecco il carro di Arancia Meccanica

Lo scorso anno il loro carro allegorico dedicato al tema dell’Amore universale aveva riscosso un grande successo sui social: centinaia le condivisioni di stories e post con fotografie dell’intera opera e dei tanti dettagli, in particolare sulla piattaforma Instagram. Quest’anno i ragazzi dell’associazione gallipolina Fideliter Excubat ci riprovano e fanno le cose in grande, lanciando anche il teaser ufficiale del lavoro in gara per il Carnevale 2023: Arancia Meccanica.

Protagonisti 5 degli stessi componenti dell’associazione che da mesi lavora nei Cantieri del Carnevale di Gallipoli. Per questa edizione hanno scelto dunque di puntare l’attenzione su un altro sentimento, molto comune nell’uomo: la violenza. Il tema dell’ edizione del Carnevale di Gallipoli 2023 è infatti il “cinematografo” e i giovani cartapestai, per provare a tradurre in arte e allegoria pura i tanti fatti di cronaca che vedono come protagonisti adolescenti e giovanissimi, si sono ispirati ad un film cult del cinema, una pellicola cruda e distopica, tratta dal libro di Antony Burgess, magistralmente diretta da Stanley Kubrick.

Fideliter Excubat è abituata a sorprendere e stupire per i suoi lavori sempre sopra le righe e profondamente radicati e calati nella realtà quotidiana del nostro tempo, delle periferie, di una gioventù che appare persa, forse, agli occhi distanti di adulti assonnati e stanchi e che invece ha le idee chiare e prova a sovvertire il mondo. Ne vedremo delle belle, allora, non resta che seguire la sfilata.