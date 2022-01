Capodanno da brividi: tuffo nel mare cristallino di Gallipoli

Il primo dell'anno sotto un sole tiepido e spendente. Si è svegliata così Gallipoli questa mattina: tramontanella, cielo terso e un mare limpido e liscio come uno specchio. Condizione ideale per il primo bagno del 2022. Quello del tuffo a Capodanno è ormai un rito nella cittadina jonica, ma anche in altre località leccesi e pugliesi come Porto cesareo, Taranto, Bari, Polignano, dove in tanti, meteo permettendo, festeggiano così.

Questa mattina un gruppo di habitué ha deciso di farlo in grande stile con tanto di riprese, anche con il drone, e di spettatori, nella spiaggia di Baia Verde sulla litoranea sud. Una rincorsa e un paio di tuffi tra risate, brindisi e qualche brivido Anche in atri tratti di costa gallipolina sono stati avvistati coraggioso bagnanti tra la spiaggia della Purità nel centro storico e la litoranea nord . Una goliardata? Forse. Ma di certo un modo per lavare via i cattivi pensieri e guardare al futuro e alla bella stagione con ottimismo. E come si dice, chi fa il bagno a capodanno....

(A cura di Rita De Bernart)